شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة": إتاحة منح خصومات للحاصلين على لقاح "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت وزارة التجارة للمتاجر الإلكترونية والأسواق والمراكز التجارية ومحلات السلع والخدمات خدمة منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" وذلك سعيًا لسلامة المجتمع وتشجيعًا لأخذ اللقاح.

ويسرت "التجارة" لجميع المتاجر منح هذه الخصومات دون الحاجة للحصول على تراخيص للتخفيضات، ودون خصم أي رصيد من التخفيضات السنوية المصرح بها للمنشأة أو المتجر، كما لا تتطلب الخدمة دفع الجهة المقدمة للخدمة أي رسوم مالية.