اخبار السعوديه

السديس: المرأة تبوأت مكانة عظمى لخدمة الوطن

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: المرأة تبوأت مكانة عظمى لخدمة الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن المرأة في الحرمين الشريفين تبوأت في هذا العهد الزاهر مكانة عظمى في التمكين والتتويج لخدمة الدين والوطن.

وأضاف أن المرأة حظيت باهتمام كبير في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتبوأت مكاناً يليق بها وفق تعاليم الشريعة السمحة ومشاركتها في بناء المجتمع.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا