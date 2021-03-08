شكرا لقرائتكم خبر عن السديس: المرأة تبوأت مكانة عظمى لخدمة الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن المرأة في الحرمين الشريفين تبوأت في هذا العهد الزاهر مكانة عظمى في التمكين والتتويج لخدمة الدين والوطن.

وأضاف أن المرأة السعودية حظيت باهتمام كبير في عهد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وتبوأت مكاناً يليق بها وفق تعاليم الشريعة السمحة ومشاركتها في بناء المجتمع.