شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير سلطنة عمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة صاحب السمو فيصل بن تركي آل سعيد.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم بالإنابة مشاري بن نحيت.