شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد حظر التجول الشامل والجزئي في العراق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق تمديد إجراءات حظر التجول الشامل لأيام الجمعة والسبت والأحد، والجزئي من الثامنة مساءً حتى الخامسة فجراً لبقية أيام الأسبوع, ابتداء من يوم غد الثلاثاء وحتى الثاني والعشرين من الشهر الحالي.

ويأتي هذا القرار في إطار التدابير الوقائية المتخذة من قِبل الحكومة بهدف وقف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ودعت اللجنة الفِرَق الصحية والأجهزة الأمنية إلى متابعة إجراءات حظر التجول الشامل والجزئي ومحاسبة المخالفين بشدة.