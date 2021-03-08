شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 351 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 418 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة أنه لا يوجد أي مانع لأخذ لقاح كورونا ، وأوصت الجميع بأخذ اللقاح حمايةً لهم من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته بإذن الله، لافتةً أن "اللقاحات" وسيلة آمنة وفاعلة للتخلص من الأمراض المعدية بإذن الله.

وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (351) حالة مؤكدة وتعافي(418) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة ( 2616) منها ( 519) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (380182) حالة وبلغ عدد حالات التعافي ( 371032) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(6) حالات حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6534) حالة "يرحمهم الله جميعاً" كما تم إجراء (47791) فحص مخبري جديد.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).