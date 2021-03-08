27 #وظيفة شاغرة في المؤسسة العامة للري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت المؤسسة العامة للري، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة الرئيسي في محافظة الأحساء، وبفروع المؤسسة في كل من الرياض، والأفلاج، والقطيف.

تفاصيل وظائف المؤسسة العامة للري:

وأبرزت المؤسسة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تطوير تقنيات الري.

– مهندس ميكانيكي (الأحساء).

– محلل تخطيط المشاريع والتقارير (الأحساء).

– مهندس مراقبة جودة (الأحساء).

– مهندس تصميم (الأحساء).

– مهندس مشروع (الأحساء).

– مدير مشروع (الأحساء).

– مهندس صيانة (عدد وظيفتين/ الرياض، والأفلاج).

– مهندس أمن المعلومات (الأحساء).

– أخصائي مراقبة الاستهلاك المياه (الأحساء).

– مصمم صفحات ويب (الأحساء).

– مسؤول شبكات (الأحساء).

– مدير مشاريع تقنية المعلومات (الأحساء).

– منسق مشاريع تقنية المعلومات (الأحساء).

– محلل الأداء (الأحساء).

– محلل سياسات وتعرفة (الأحساء).

– أخصائي تخطيط الموارد البشرية (الأحساء).

– مسؤول توظيف (الأحساء).

– مسؤول تدريب وتطوير (الأحساء).

– محاسب (الأحساء).

– أخصائي قانوني (الأحساء).

– محلل شؤون قانونية (الأحساء).

– مشرف عمليات مصارف (القطيف).

– مراقب عمليات محطة (الرياض).

– سائق معدات ومركبات (عدد وظيفتين/ الأحساء، والرياض).

شروط وظائف المؤسسة العامة للري:

وبيّنت المؤسسة أنّ الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– ألّا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة.

– حاصل على المؤهل بنظام الانتظام من أحد الجامعات السعودية أو الأجنبية المعتمدة من وزارة التعليم.

– لائق صحيًا.

– حسن السيرة والسلوك.

– أن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تقرها المؤسسة.

– لن يتم قبول أكثر من وظيفة للمتقدم الواحد.

التقديم على وظائف المؤسسة العامة للري:

وأوضحت المؤسسة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 24 رجب 1442هـ؛ ويستمر التقديم لمدة 5 أيام.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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