في الأسبوع العالمي لـ الجلوكوما.. احذروا المسبب الثاني للعمى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

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أطلقت الجمعية السعودية لطب العيون ممثلة في لجنة التوعية الصحية، حملة تثقيفية بمناسبة الأسبوع العالمي لـ الجلوكوما أو المياه الزرقاء والتي تستمر إلى 13 مارس 2021م تحت شعار “العالم مشرق فاحفظ بصرك”.

نشر الوعي المجتمعي

وأوضح رئيس لجنة التوعية الصحية، استشاري الجلوكوما الدكتور سعد مصلح الشمراني أن الحملة تهدف لنشر الوعي المجتمعي بالجلوكوما، وبخطرها على البصر وبكيفية علاجها والوقاية منها، لكونها المسبب الثاني للعمى الدائم في العالم، لهذا كان شعار أسبوع الجلوكوما هذا العام يحث على المبادرة لفحص العين والتأكد من سلامتها من المرض.

الجلوكوما المسبب الثاني للعمى

وأفاد الدكتور الشمراني أن الأسبوع العالمي للجلوكوما الذي يحتفي به العالم سنويًّا في شهر مارس، الهدف منه تسليط الضوء على هذا المرض للتنبيه إلى الزيادة العالمية في عدد الأشخاص الذين يصابون به، مقارنة بنمو السكان، حيث يعد أحد أهم الأمراض المسببة للعمى في العالم، حيث بلغ عدد المصابين به 60.5 مليون شخص عام 2010م، ويقدر العلماء أن عدد المصابين به في عام 2020م قفز إلى نحو 79.6 مليون شخص.

قياس ضغط العين

وبين أن تفعيل الأسبوع العالمي للجلوكوما، يهدف إلى تشجيع المجتمع على المبادرة إلى فحص العين وقياس ضغط العين ومجال البصر لدى الطبيب المختص، للتأكد من سلامة العين وخلوها من مرض المياه الزرقاء لكونه هو السبيل الوحيد لمكافحة سارق البصر، كما يهدف إلى زيادة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع بالمرض، حيث إن اكتشاف هذا المرض بصفة خاصة في مرحلة مبكرة يساعد على تلافي مضاعفات المرض.

الفئات المستهدفة للتوعية

وأشار رئيس لجنة التوعية الصحية إلى أن الفئة المستهدفة من هذه المناسبة هم المصابون بالجلوكوما، وأسرهم، والأشخاص المعرضون للإصابة بالجلوكوما، والعاملون في المجال الصحي من الأطباء، والممرضين، والصيادلة، والمثقفين الصحيين، صانعو القرارات الصحية، والجمعيات والمنظمات الصحية المهتمة بأمراض العيون.

ودعت الجمعية السعودية لطب العيون الأطباء الأعضاء في مجموعة الجلوكوما السعودية وكافة أعضائها للمشاركة في دعم هذه الحملة عبر وسائلها وحساباتها الإلكترونية.



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