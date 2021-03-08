حملة خصومات خاصة للحاصلين على لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - واس

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أتاحت وزارة التجارة للمتاجر الإلكترونية والأسواق والمراكز التجارية ومحلات السلع والخدمات خدمة منح خصومات خاصة للعملاء الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك سعيًا لسلامة المجتمع وتشجيعًا لأخذ اللقاح.

التجارة تدعم الحصول على لقاح كورونا

ويسرت التجارة لجميع المتاجر منح هذه الخصومات دون الحاجة للحصول على تراخيص للتخفيضات، ودون خصم أي رصيد من التخفيضات السنوية المصرح بها للمنشأة أو المتجر، كما لا تتطلب الخدمة دفع الجهة المقدمة للخدمة أي رسوم مالية.

مبادرة اللقاح في المنازل

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.



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