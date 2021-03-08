تدشين برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

دشن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي برنامج تمكين المرأة في مهنة المحاسبة اليوم بحضور وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي والأمين العام لهيئة المحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس وعدد من المحاسبات السعوديات الحاصلات على زمالة الهيئة.

هدف برنامج تمكين المرأة

ويأتي البرنامج داعمًا لرحلة المرأة في مهنة المحاسبة ومعززًا لقدراتها التي تسهم في التنمية الاقتصادية لتحقيق رؤية وطن طموح يسعى إلى تمكين المحاسبات واثقًا بقدرات المرأة السعودية عبر مسارات رئيسية تشمل: التدريب والتأهيل والريادة والتوظيف.

من جانبه أكد معالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي بأن مهنة المحاسبة من أرفع وأرقى المهن وهي العمود الفقري لأي منشاة وعنصر رئيس لرفع الثقة في الاقتصاد الوطني ومنظومة الأعمال وإطلاق الهيئة لهذا البرنامج سيعزز دور المرأة التنموي للارتقاء بالمهنة من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والمرأة اليوم لديها الإرادة الحقيقية والطموح العالي والعزم على التفوق والنجاح في متخلف المجالات ولاسيما مهنة المحاسبة التي تتطلب الدقة والتحليل والحيوية وهو ما تتميز به المرأة السعودية.

140 امرأة حاصلة على شهادة الزمالة

كما أبدى القصبي سعادته بوجود 140 امرأة حاصلة على شهادة الزمالة التي تقيس قدرات الشخص وإمكانياته لدخول المهنة، مشيرًا إلى التعاون المستمر مع الجامعات لاستفادة أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في تخصص المحاسبة من برامج الهيئة المطروحة ومبادراتها، كما أعلن بأنه شريك في مشوار هذا البرنامج ليحقق النجاح.

وأبدى أمين عام هيئة المحاسبين الدكتور أحمد المغامس سعادته للنجاحات التي تحققها المرأة في مهنة المحاسبة، وهي ثمرة دعم القيادة الرشيدة لها وتأكيد على أهمية دورها في تعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج هو أحد مبادرات هيئة المحاسبين الاستراتيجية لزيادة أعداد المهنين وتمكين القطاعات الاقتصادية من الحصول على خدمات المحاسبة والمراجعة الملائمة ونسعى من خلال برنامج تمكين المرأة في المهنة إلى تطوير مهارات المرأة القيادية محليًا ودوليًا من خلال إشراكها في مجلس ولجان هيئة المحاسبين.

مركز دعم المنشآت المهنية الصغيرة

وأعلن المغامس أن الهيئة تعمل على إنشاء مركز دعم المنشآت المهنية الصغيرة والمتوسطة ليكون داعمًا للمهنيين بالتأهيل والريادة، وموضحًا بأن تدشين برنامج تمكين المرأة الذي يشمل عدة مبادرات منها: النادي التطوعي والقيادات المحاسبية ومنصة التمكين ومجلس المرأة هو الانطلاقة نحو حزمة من الشراكات مع مختلف القطاعات والتي ستعزز من فاعلية البرنامج وتحقق أهدافه.

شارك الخبر