حالة الطقس المتوقعة غدًا في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن تكون حالة الطقس مستقرة غدًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة في حين تواصل درجات الحرارة التراجع على عدد من المناطق.

حالة الطقس والرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن الرياح ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة، على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-50كم/ساعة، فيما يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-34 كم/ساعة، بينما يصل ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف.

درجات الحرارة المتوقعة

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، فسوف تسجل طريف والقريات أدنى درجات الحرارة التي تصل إلى ٦ درجات مئوية، في حين تسجل عرعر ٧ درجات مئوية وتبوك ٨ درجات مئوية.

بينما تكون درجة الحرارة في مكة المكرمة ٢٢ درجة مئوية، وجدة ٢٣ درجة مئوية، في حين تسجل الرياض ١٩ درجة مئوية، والمدينة المنورة ١٨ درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة. على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط.

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