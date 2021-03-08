شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منصة التسوق الإلكتروني GC store في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن متجر جي سي ستور اليوم إطلاق منصة التسوق الخاصة به رسمياً في المملكة العربية السعودية تحت اسم «gcstore.sa»، وذلك لبيع المنتجات المملوكة حصرياً للمتجر التي تم شراؤها من المتجر وتخزينها في مستودعه الخاص به من المصانع مباشرة من داخل المملكة وخارجها.

وكشف مدير التصاميم لموقع جي سي ستور أحمد المريني أنه يمكن الآن لعملاء متجر جي سي ستور السعودي التسوق باللغة العربية أو الإنجليزية، إذ سيوفر منتجات مختلفة تغطي ١٢ فئة من بينها الإلكترونيات والملابس والمستلزمات المنزلية وأدوات الطبخ ومنتجات حصرية للمتجر وتعاون مع مصممين عالميين محلياً وخارجياً.

ولفت إلى أنه يمكن للراغبين تحميل تطبيق GC Store من خلال نظامي أبل وأندرويد والتصفح والشراء بشكل آمن وسريع.

وقال أحمد المريني، في بيان الإطلاق الرسمي، إن هذه الخطوة تسلط الضوء على الشراء مباشرة من المصانع المحلية أو الخارجية دون وسيط والبيع من خلال المتجر بأسعار منافسة وجودة عالية وبتصاميم جذابة وطريقة مختلفة عن بقية المتاجر.

وبين المريني أن المتجر سيواصل سعيه لكسب رضا العملاء في المملكة العربية السعودية، عبر توسيع فئات المنتجات وضمان تقديم أفضل الأسعار وخدمة التوصيل السريع وتجربة تسوق مريحة وموثوقة.