شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض: القبض على 4 مقيمين سرقوا معدات ومواد بناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صَرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت بسرقة معدات ومواد بناء من مبانٍ تحت الإنشاء، في عدد من أحياء مدينة الرياض، وتقدر قيمة المسروقات بمبلغ (275.000) ريال، وقد تم إيقافهم واتُخِذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.