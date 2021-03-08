شكرا لمتابعة خبر عن نصائح من "الصحة" لتجنب الإصابة بسرطان الرئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن نصائح هامة لتجنب الإصابة بمرض سرطان الرئة، وتشمل الاقلاع عن التدخين، تجنب التدخين السلبي، إجراء فحوص للكشف عن وجود غاز الرادون في محيط المنزل، تجنب التعرض للمواد المسرطنة في العمل، الحفاظ على نظام غذائي غني بالخضار والفواكه، الحفاظ على النشاط البدني.

وأشارت وزارة الصحة، إلى علامات وأعراض سرطان الرئة الذي عادة يحدث فقط عندما يحدث تقدم في المرض، وتتضمن السعال المستمر، سعال دموي، ضيق في التنفس، ألم في الصدر، الصفير، بحة في الصوت، فقدان الوزن بدون سبب، آلام في العظام،صداع.

ويعد سرطان الرئة السبب الأكثر شيوعا للوفاة المتصلة بالسرطان في الرجال وثاني أكثر شيوعا في النساء بعد سرطان الثدي، كما وجد أن 85% من حالات سرطان الرئة بسبب التدخين على المدى الطويل وحوالي 10- 15 % من الحالات تحدث في الأشخاص الذين لم يدخنوا.