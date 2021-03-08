شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..المالكي يتحدث عن كواليس الاعتداء على أرامكو الظهران ورأس تنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الاعتداء على أرامكو الظهران ورأس تنورة استهداف للاقتصاد العالمي. ‎

‏ووصف تركي المالكي، محاولة استهداف أرامكو بالظهران وميناء رأس تنورة بأنها عمل إرهابي، موضحا:"لدينا القدرة على حماية المنشآت الاقتصادية بالمملكة". ‎

‏وأوضح أن دول إقليمية عدائية تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، مؤكدا:" لدينا القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية".

‏وأشار إلى أن القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة، موضحا أن الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة هربها نظام إيران للحوثيين.

‏وتابع:" للمملكة قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره"، موضحا:" لا تملك أي دولة إقليمية الجرأة على تبني أي هجوم ضد المملكة"، مضيفا:"دول إقليمية عدائية تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة".