شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..المالكي يتحدث عن كواليس الاعتداء على أرامكو الظهران ورأس تنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الاعتداء على أرامكو الظهران ورأس تنورة استهداف للاقتصاد العالمي.
ووصف تركي المالكي، محاولة استهداف أرامكو بالظهران وميناء رأس تنورة بأنها عمل إرهابي، موضحا:"لدينا القدرة على حماية المنشآت الاقتصادية بالمملكة".
وأوضح أن دول إقليمية عدائية تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، مؤكدا:" لدينا القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية".
وأشار إلى أن القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة، موضحا أن الصواريخ الباليستية والمسيرات المفخخة هربها نظام إيران للحوثيين.
وتابع:" للمملكة قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره"، موضحا:" لا تملك أي دولة إقليمية الجرأة على تبني أي هجوم ضد المملكة"، مضيفا:"دول إقليمية عدائية تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة".