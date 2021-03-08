استمرار الإدانات الدولية للاعتداءات الحوثية على المملكة

أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض، الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية ، مؤكدة وقوف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة وشعبها. وقالت السفارة: إن اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية تُظهر عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام. وأضافت: «تقف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، وأن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت».

يأتي ذلك في وقت استمرت فيه الإدانات الدولية والعربية ضد استهداف مليشيا الحوثية المدعومة من إيران للمدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

من جهتها، أعربت الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين بالاعتداءات التخريبية التي حاولت استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية، واستهداف مرافق شركة أرامكو بالظهران.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها اليوم، أن هذا الاعتداء الجبان يستهدف إمدادات وأمن الطاقة، حاثة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية.

وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعدّه تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

بدورها، أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الأعمال العدائية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها المتواصل للمدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية مما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.