إغلاق 4 مواقع غير مرخصة لتخزين المنتجات التجميلية

وأشارت إلى أنه جرى سحب عينات من المنتجات المضبوطة بغرض التحليل، وذلك للتأكد من جودتها، كما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.
وتنصح «الهيئة» مستهلكي منتجات التجميل بالتحقق من إدراج المنتجات لديها عن طريق موقعها الرسمي https://www.sfda.gov.sa/ar/cosmetics-list، وشراء المنتجات من مصادر موثوقة، واتباع تعليمات وطريقة استخدام المنتج التجميلي، وتخزينه بمكان مناسب حسب التعليمات الموصى بها من الشركة الصانعة، وعدم استخدام المنتج بعد تاريخ الانتهاء أو في حال تغير في رائحته أو لونه، وعدم خلط المنتجات مع بعضها أو إضافة أي مواد كيميائية عليها، داعية الجميع للإبلاغ في حال رصد أي مخالفة في مجال منتجات التجميل، أو في حال وجود أي آثار جانبية ناتجة من استخدام المنتج التجميلي، وذلك عن طريق الاتصال على الرقم الموحد (19999) أو من خلال تطبيق «طمني» المتاح على نظامي التشغيل «IOS» و «أندرويد»، أو عبر نظام «تيقظ» الإلكتروني https://ade.sfda.gov.sa.
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