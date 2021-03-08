السعودية | هيئة حقوق الإنسان توقّع مذكرة تفاهم مع جمعية ذوي شهداء الواجب

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وقّعت هيئة حقوق الإنسان وجمعية ذوي شهداء الواجب في مقر الهيئة اليوم, مذكرة تفاهم بهدف التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان، وتمكين ذوي شهداء الواجب من حقوقهم المكفولة لهم وفقاً للأنظمة والأوامر والتعليمات.

ووقع الاتفاقية معالي رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد ورئيس مجلس إدارة الجمعية سعود العويس.

وتضمنت المذكرة تحقيق التكامل والتنسيق بين الجهتين في دعم وتمكين ذوي الشهداء حقوقياً ونفسياً واجتماعياً في ضوء مسارات الدعم المتاحة، وتعزيز قيم التكافل في المجتمع، وتقديم برامج وخدمات لهم بالتعاون مع الشركاء. وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الهيئة في تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية حقوق الإنسان وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة الفقرة “12” من تنظيم الهيئة.

ويمثل التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ركيزة أساسية لتنمية وتشجيع احترام حقوق الإنسان، حيث وقعت الهيئة منذ إنشائها عددًا من مذكرات التعاون والتفاهم في هذا الإطار.