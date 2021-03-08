إغلاق محلات خالفت الإجراءات الاحترازية بأحد رفيدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

اسمع الخبر

نفذت بلدية محافظة أحد رفيدة جولات على الأسواق والمراكز التجارية والأنشطة الغذائية ذات العلاقة بالمستهلك، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بمشاركة رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي وكافة الفرق الرقابية والميدانية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم

وأوضح رئيس البلدية أن ذلك جاء بمتابعة من أمين منطقة عسير وليد الحميدي، حيث إن الفرق الميدانية الرقابية كثفت جولاتها على المراكز والمحالّ التجارية والمطاعم للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مضيفًا أنه تم رصد مخالفات للاشتراطات الصحية في بعضٍ من المواقع، وتم تطبيق لوائح الجزاءات والغرامات البلدية بحقها.

التشديد على الإجراءات وتطبيق توكلنا

وشدد رئيس البلدية على ضرورة التقيد بالإجراءات بالمراكز التجارية والمحلات والمطاعم وتوفير الكمامات والمعقمات والملصقات الإرشادية وقياس درجة الحرارة للزوار، والتأكد من تحميلهم تطبيق توكلنا، وتوفر الملصقات المحددة لأماكن الوقوف وتطبيق التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم على المداخل والمخارج، وسجل قياس درجة الحرارة للعاملين بالمطاعم والمقاهي.

ودعا رئيس البلدية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستخدام الآدمي أو عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية أو أي ملاحظات من شأنها الإضرار بالصحة العامة، عن طريق الاتصال على رقم طوارئ البلدية “940” مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية بالمحافظة والقرى التابعة لها خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

شارك الخبر