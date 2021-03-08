الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق نادي تمكين المرأة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - واس

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ثمنت رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي دور القيادة الرشيدة في تمكين المرأة السعودية لتكون مشاركاً رئيساً في تنمية الوطن والنهوض به، مؤكدة أن رؤية المملكة 2030 رسمت منهجاً يوضح أن الجميع شركاء في التنمية دون تمييز أو تفرقة في ظل ما تشهده المملكة من تطور ملحوظ في مجال حقوق المرأة وتمكينها والتغير الجذري في القوانين الشخصية التي تخص المرأة.

تمكين المرأة السعودية

وأطلقت الصفدي اليوم بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، نادي تمكين المرأة الذي يركز على إمكانيات المرأة التي تؤهلها لخلق حياة ومستقبل أفضل، ويناقش التحديات والقضايا التي تواجهها، والمساهمة في تكوين جيل نسائي واعٍ بواجباته وحقوقه.

ويسعى النادي إلى خلق بيئة داعمة للطالبات للتعبير عن القضايا والتحديات التي تواجهها في الحياة الاجتماعية والعملية والتغلب عليها، وتحقيق رسالته في تمكين المرأة من خلال عدد من الأنشطة التي تعزز ثقتها بنفسها ومجتمعها والتغلب على مخاوفها.

وهدف النادي إلى تعزيز الدور الريادي للنساء السعوديات في رؤية 2030، وخلق منصة إبداعية للتعبير عن الآراء وتعزيز ثقافة التواصل والمشاركة، وتثقيف المرأة بحقوقها التي ينص عليها القانون في الحياة الاجتماعية والعملية، والمشاركة مع الطالبات في خلق أنشطة لا صفية تسهم في رفع الوعي الاجتماعي والثقافي والعملي.

جهود منسوبات الجامعة السعودية الإلكترونية

من جهة أخرى قامت الصفدي بجولة على مقر الجامعة التقت خلالها بمنسوبات الجامعة، وأشادت بجهودهن في القيام بأعمالهن في الجامعة بتميز واقتدار والدور المهم الذي يقمن به في الرقي بالمجتمع، وهو ما يؤكد تميز المرأة السعودية على كل الأصعدة.

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