الأمين العام للجامعة العربية: واثقون في قدرات السعودية الدفاعية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - واس

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أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المُسيرة على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن التصعيد الحوثي، الذي استهدف أكبر موانئ شحن النفط في العالم، يُعرض تدفقات الطاقة للخطر.

وشدد أبو الغيط في بيان له اليوم على أن المجتمع الدولي مُطالَبٌ بوضع ضغوط أكبر على الحوثيين وعلى من يقف وراءهم ويدعمهم.

الجامعة العربية تدعم السعودية

وأعرب الأمين العام للجامعة عن ثقته في قدرة المملكة على الدفاع عن أراضيها، مؤكدًا أن من يدفع ثمن هذا التصعيد الذي تؤججه وتحركه طهران، هم أبناء الشعب اليمني الذي يُعاني استمرار الحرب وما تسببت فيه من أزمة إنسانية صارت الأخطر في العالم.

وأشار أبو الغيط إلى خطورة وتهور السياسة الإيرانية في المرحلة الحالية، موضحًا أن ما ترمي إليه طهران من تحسين وضعها التفاوضي بهذا التصعيد قد ينقلب إلى الضد، وأن التصعيد العسكري يُدمر الثقة بين الأطراف ويُصعب من الدخول في عملية تفاوض جادة.

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