الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متحدث التحالف: السعودية لها قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي أن التحالف لديه القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية التي تشنها الميليشيا الحوثية الإرهابية على الأعيان المدنية في السعودية.

السعودية قوة إقليمية

وقال المالكي في تصريحات لقناة العربية إن هناك دولًا إقليمية عدائية تدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وأضاف : للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره، مشيرًا إلى أنه لا تملك أي دولة إقليمية الجرأة على تبني أي هجوم ضد المملكة.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق يوم أمس إطلاق عملية نوعية عسكرية لتأديب الحوثيين عبر استهداف منصات صواريخ ومخازن وقود وأسلحة حوثية في صنعاء ومأرب.

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