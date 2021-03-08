الشؤون الإسلامية تغلق 8 مساجد مؤقتًا في ثلاث مناطق بسبب كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم ثمانية مساجد مؤقتًا في ثلاث مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 29 يومًا 236 مسجدًا تم فتح 224 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

6 في الرياض:

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الاثنين، أن المساجد المغلقة هي ستة في منطقة الرياض تم رصد ثمانية حالات بها، ومسجد واحد بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، تم رصد إصابة واحدة بجميع المساجد المغلقة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مسجدين بمنطقة تبوك، ومسجدين بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بالمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

إلتزام بالتعليمات:

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما حثت الجميع في حال وجود أي ملاحظات أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.

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