اعتماد المخطط الإعلاني للمدينة المنورة بطابع هندسي وزخارف إسلامية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

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اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة مخطط الإعلانات الخارجية في المدينة، وذلك تفعيلًا لاستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية.

هوية إعلانية خاصة:

وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي أن المخطط الإعلاني تضمن تصميم هوية إعلانية خاصة بالمدينة المنورة صُممت بأسلوب يعكس النمط العمراني فيها، حيث يغلب عليها الطابع الهندسي والزخارف الإسلامية المستلهمة من المسجد النبوي الشريف.

وأشار إلى أن المخطط الإعلاني يهدف إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة وواضحة لكافة المستثمرين في مجال الإعلانات الخارجية من خلال خطة واضحة لطرح الفرص الاستثمارية، كما يهدف إلى إضافة بُعد جمالي لـ المدينة المنورة من خلال وسائل مميزة ذات تقنية عالية وعدم تشويهها بصريًّا بالانتشار المفرط للوحات الإعلانية.

عناصر المدن الزكية:

وتضمن المخطط الإعلاني تضمين عناصر المدن الذكية للوسائل الإعلانية وتمكين عدد من الوسائل والشرائح الإعلانية الجديدة لمواكبة التطور في مجال الإعلانات الخارجية وتلبية احتياج السوق الإعلاني، مثل الشاشات على المباني، واللوحات على حافلات النقل العام، وسيارات الأجرة، والأراضي البيضاء، والتغليف الإعلاني على مبانٍ تحت الإنشاء، والإعلانات الموسمية.

واشتمل المخطط المعتمد على 8 فرص استثمارية في الإعلانات الخارجية ستطرح خلال الفترة القادمة، ومن المقرر طرح الفرصة الأولى خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021م بمشيئة الله.

التفاصيل على بوابة فرص:

وستتولى شركة المقر للتطوير والتنمية (الذراع الاستثماري لأمانة منطقة المدينة المنورة) إدارة محفظة الإعلانات الخارجية في المدينة المنورة، من خلال الدخول في شراكات نوعية مع القطاع الخاص.

ويمكن للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص” والتسجيل بالبوابة، ووضع فرص “الإعلانات الخارجية” ضمن قائمة اهتمامات المستثمر ليتم إشعاره بالفرص الاستثمارية عند طرحها للمنافسة.



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