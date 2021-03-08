إصابة بشار الأسد وزوجته أسماء بـ كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

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أفاد بيان للرئاسة السورية اليوم الاثنين، بأن الفحوص أثبتت إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا وذلك بعد شعورهما بأعراض خفيفة.

بصحة جيدة:

وقال البيان إن بشار الأسد وزوجته بصحة جيدة وحالتهما مستقرة وسيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي.

كورونا في سوريا:

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع إجمالي حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا إلى 7892 حالة بعد تسجيل 85 حالة شفاء جديدة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 65 إصابة جديدة لترتفع حصيلة الإصابات المسجلة في سوريا إلى 14267، فيما سجلت 5 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 938 حالة.

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