السفارة الأمريكية في الرياض : التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت السفارة الأمريكية في الرياض أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المملكة وشعبها، وذلك على خلفية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة.

وقالت السفارة في بيان لها: “التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت”، وأضافت أن “الهجمات الحوثية تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام”.

الرد على الهجمات الحوثية

وبدأ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس تنفيذ عملية عسكرية نوعية بضربات جوية موجعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذه العملية العسكرية تستهدف القدرات الحوثية بالعاصمة المحتلة صنعاء وعدد من المحافظات.

وأعاد التحالف التأكيد على أن المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة خط أحمر وسيتم محاسبة القيادات الإرهابية الحوثية والتي تحاول استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، ولفت إلى أن العملية النوعية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني والقواعد العرفية.

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