جامعة الملك خالد تطلق مشروع ELD Report

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365 - واس

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أطلقت جامعة الملك خالد ممثلة في وحدة تحليل بيانات التعلم بعمادة التعلم الإلكتروني مشروعًا بمسمى ELD Report.

وأوضح المشرف على وحدة تحليل بيانات التعلم وكيل عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور عادل قحمش أن المشروع يأتي بناءً على الاحتياج لمتابعة سير العملية التعليمية بشكل يومي ودعم اتخاذ القرار، مشيراً إلى أنه يهدف إلى الوصول المباشر إلى التقارير ومتابعتها، مما سيساهم في تسهيل العمل وتطويره بشكل مستمر في العملية التعليمية.

وأضاف أن فكرة المشروع جاءت وفق التوجهات المستقبلية في مجال التعلم الإلكتروني، ويعد الأول على مستوى الجامعات السعودية، وهو في المرحلة الأولى، وسيتم الاستمرار في المراحل الأخرى بشكل متتابع حتى يصل المشروع إلى كامل الخدمات المستهدفة منه، وذلك حرصًا من الجامعة على تطوير التعلم الإلكتروني.

يذكر أن ELD Report تم العمل عليه بالكامل من خلال فريق عمادة التعلم الإلكتروني بالجامعة، وتمت فيه مراعاة الجوانب التقنية الحديثة، وشمل العديد من التفاصيل ذات الصلة بالعملية التعليمية لرصد الأعداد الدقيقة وإبرازها بشكل فوري.

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