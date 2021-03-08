شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تعفي «خصومات» حاملي لقاح كورونا من التراخيص والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضحت وزارة التجارة أن بإمكان جميع المنشآت التجارية، منح الخصومات التي تريدها للحاصلين على لقاح كورونا دون الرجوع للوزارة، أو الحصول على التراخيص اللازمة، ودون أن يؤثر ذلك على رصيد المنشأة من تراخيص التخفيضات السنوية.

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، الذي أكد أن هذه الخطوة تأتي سعيا من الوزارة لسلامة المجتمع وتشجيع الجميع على الحصول على لقاح كورونا، وأشار الحسين إلى أن الوزارة تدعم المنشآت والمحالّ التجارية في منح الحاصلين على اللقاح خصومات مشجعة، دون الحصول على تراخيص لازمة أو دفع رسوم معينة، ودون أن يؤثر ذلك على رصيدهم السنوي للتخفيضات.