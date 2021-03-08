شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: إغلاق 8 مساجد لثبوت 10 إصابات بـ«كورونا» بين المصلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 8 مساجد مؤقتاً في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 29 يوماً 236 مسجداً تم فتح 224 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم (الإثنين)، أن المساجد المغلقة هي 6 في منطقة الرياض تم رصد 8 حالات بها، ومسجد واحد بمنطقتي المدينة المنورة وتبوك، تم رصد إصابة واحدة بجميع المساجد المغلقة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 6 مساجد؛ 2 بمنطقة تبوك، و2 بمنطقة مكة المكرمة، ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بالمنطقة الشرقية بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله، كما حثت الجميع في حال وجود أي ملاحظات أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية بالمساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933.