شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 351 إصابة جديدة بـ«كورونا».. ووفاة 6 وتعافي 418 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 351 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد 6 حالات وفاة، وتعافي 418 حالة إضافية، وهي أعلى حصيلة يومية للمتعافين منذ 102 يوم، وتحديدا 27 نوفمبر 2020، حين أعلنت وزارة الصحة آنذاك شفاء 407 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 380.182 حالة، من بينها 2616 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 519 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 371.032 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6534 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في المملكة إلى 97.59%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.68%، ونسبة الوفيات 1.71%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (168)، المنطقة الشرقية (62)، منطقة مكة المكرمة (53)، منطقة القصيم (17)، منطقة المدينة المنورة (12)، منطقة حائل (10)، منطقة عسير (7)، منطقة جازان (5)، منطقة الحدود الشمالية (4)، منطقة الجوف (4)، منطقة تبوك (4)، منطقة الباحة (3)، منطقة نجران (2).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (109)، جدة (27)، مكة المكرمة (19)، الدمام (9)، بريدة (8)، الهفوف (7)، مليجة (7)، حائل (6)، الخبر (6)، الدلم (6)، الزلفي (6)، القطيف (6)، الغاط (6)، المجمعة (5)، شقراء (5)، النعيرية (5)، الخفجي (5)، وادي الدواسر (5)، بطحاء (4)، القوارة (4)، المدينة المنورة (4)، ينبع (4)، طريف (4)، مهد الذهب (4)، تمير (4)، المبرز (4)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (138)، الدمام (24)، مكة المكرمة (22)، بريدة (14)، جدة (14)، الهفوف (13)، المدينة المنورة (9)، خميس مشيط (8)، عرعر (7)، الطائف (7)، الزلفي (7)، مليجة (7)، الخبر (6)، الدلم (6)، وادي الدواسر (6)، تبوك (4)، أبها (4)، عنيزة (4)، القطيف (4)، الظهران (4)، العيون (4)، الخرج (4)، المبرز (4).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.