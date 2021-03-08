السعودية | تركي المالكي للعربية: لدينا القدرة على حماية المنشآت الاقتصادية السعودية

شكرا لقرائتكم تركي المالكي للعربية: لدينا القدرة على حماية المنشآت الاقتصادية السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن #تركي_المالكي للعربية، الاثنين، أن "لدينا القدرة على حماية المنشآت الاقتصادية السعودية".

وقال إن "القوات المسلحة السعودية نجحت في إسقاط المسيرات المفخخة"، وشدد على أن السعودية تمتلك "القدرة على اعتراض التهديدات الجوية والصاروخية".

وأشار إلى أنه "لا توجد دولة في العالم استطاعت مواجهة هذه المسيرات مثل السعودية"، موضحا أن "للسعودية قوة ردع كبيرة ضد أي تهديد مهما كان مصدره".

واتهم المالكي "الميليشيا الحوثية بتهديد الملاحة في البحر الأحمر"، مضيفا أن "الميليشيا تسير على نهج القاعدة" في هذا الاتجاه.

وحول هجوم الحوثيين على مأرب، حذر المالكي من أن "هجمات الحوثيين تهدد السكان المدنيين"، وأضاف أن "التصعيد الحوثي في مأرب يحاول تقويض المساعي الأممية للحل في اليمن".