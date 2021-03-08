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ماذا قال السفارة الأمريكية في الرياض حول هجمات مليشيا الحوثي؟

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محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

أدانت السفارة الأمريكية في ، أحدث هجمات لميليشيا الحوثي على المملكة بصواريخ وطائرات دون أمس الأحد، بينها هجوم استهدف منشأة حيوية لتصدير النفط.

 

وقالت السفارة في تدوينة على تويتر اليوم الإثنين بالعربية: "تدين السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية، وتُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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