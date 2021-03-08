ماذا قال السفارة الأمريكية في الرياض حول هجمات مليشيا الحوثي؟

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

أدانت السفارة الأمريكية في السعودية، أحدث هجمات لميليشيا الحوثي على المملكة بصواريخ وطائرات دون أمس الأحد، بينها هجوم استهدف منشأة حيوية لتصدير النفط.



وقالت السفارة في تدوينة على تويتر اليوم الإثنين بالعربية: "تدين السفارة الأمريكية الهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية، وتُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام".