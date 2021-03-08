السعودية: وزارة الحج تنفي خبر حجز عمرة رمضان على مرحلتين

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

نفت وزارة الحج والعمرة السعودية رسالة متداولة حول الحجز للعمرة على مرحلتين، الأولى للفترة (من 1 - 18 رمضان) ابتداء من 15 شعبان، والثانية للفترة (من 19 - 30 رمضان) في 15 رمضان، وأعلنت الوزارة أن هذا غير صحيح، ولم يصدر أي تصريح من الوزارة بهذا الخصوص.



وحذرت الوزارة، اليوم الاثنين، من استغلال المستفيد من تصريح العمرة الذي يتم إصداره عبر تطبيق «اعتمرنا» لتمكين شخص آخر من التوجه لأداء العمرة بدلا عنه، إذ إن ذلك غير مسموح ويعتبر مخالفا لتعليمات تطبيق «اعتمرنا» وتطبيق «توكلنا».

وأكدت الوزارة أن تطبيق «توكلنا» لا يحجز للعمرة، بل يتم الحجز ويصدر التصريح عبر تطبيق «اعتمرنا»، وينعكس التصريح في «توكلنا». وكشفت عن أن إمكانية الحجز تتاح للجميع (المواطن، المقيم، الزائر) يوميا حتى نهاية شهر مارس الجاري، موضحة أن التطعيم بلقاح «كورونا» غير مطلوب عند الرغبة بإصدار تصريح للعمرة.

ودعت الوزارة إلى التواصل معها بالاتصال على مركز خدمات المستفيدين في الوزارة على الرقم المجاني (8004304444) لتقديم المساعدة.