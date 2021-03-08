شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي رأس تنورة لـ"اليوم": الأمور طبيعية ونشعر بالأمن والأمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الهجمات الحوثية تزيد الإصرار وقوة التلاحم بين الشعب والقيادة

• نثق في قدرة الأجهزة الأمنية على ردع أي اعتداء حوثي

• التصدي بكل قوة وحزم لكل مَن يحاول المساس والتعدي على وطننا الغالي

أكد عدد من المواطنين والمقيمين في محافظة رأس تنورة، على شعورهم بالأمن والأمان، وذلك في أعقاب المحاولات الحوثية الإرهابية لاستهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية.

وشدد المواطنون لـ ”اليوم“ على ثقتهم الكبيرة في الأجهزة الأمنية في ردع أي اعتداء. مشيدين بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الدفاع والأبطال البواسل رجال الدفاعات الجوية السعودية في التصدي للهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من ايران، التي تشنها على أراضي المملكة؛ وهو ما يزيد الإصرار وقوة التلاحم بين الشعب والقيادة في التصدي بكل قوة وحزم لكل مَن يحاول المساس والتعدي على وطننا الغالي. وتوجهوا إلى الله بالدعاء بأن يحفظ المملكة وقائد أمتنا وولي عهدنا وشعبنا من كل شر ومكروه.