شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 4 مواقع لتخزين المنتجات التجميلية بالدمام والقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية 4 مواقع في مدينة الدمام ومحافظة القطيف، لقيامها بتخزين منتجات تجميلية ومستحضرات صحية دون الحصول على التراخيص النظامية.

وأوضحت "الهيئة" أن عمليات الرصد والتقصي، أسفرت عن ضبط 114 ألف من المنتجات في المواقع المخالفة التي شملت شقة بمبنى تجاري ومنزل في مزرعة، إضافةً إلى مستودعين في مناطق غير مخصصة للمستودعات في أحد الأحياء القديمة.

وأشارت إلى أنه جرى سحب عينات من المنتجات المضبوطة بغرض التحليل، وذلك للتأكد من جودتها، كما يجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة.