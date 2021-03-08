شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم : منظومة التعليم عن بعد "قصة نجاح" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • منصة مدرستي سجلت أكثر من 588 مليون زيارة وعدد الدروس الافتراضية يزيد عن 120 مليون

قال الدكتور د. حمد بن محمد آل الشيخ إنه خلال عام من التعليم عن بُعد؛ أثبتت منظومتنا التعليمية بلغة الأرقام؛ أن تحويل التحديات إلى قصة نجاح ليس مستحيلاً بدعم قيادة ملهمة لأبنائها، وتفاني منسوبي التعليم في أداء رسالتهم في مرحلة استثنائية.

وأضاف عبر حسابه الشخصي :"نتطلع اليوم إلى مواصلة العطاء لجيل المستقبل بهمة عالية، ورؤية لا حدود لطموحها".

ونشر انفوجرافيك ، أوضح فيه أن منصة مدرستي سجلت أكثر من 588 مليون زيارة ، وعدد الدروس الافتراضية يزيد عن 120 مليون.