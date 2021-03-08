شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان : المرأة حظيت بنصيب وافر من حزمة الاصلاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت هيئة حقوق الإنسان في يوم المرأة العالمي عن بعد، ندوة "المرأة في الصفوف القيادية: تحقيق مستقبل متساوً".

وافتتحت الندوة بكلمة من رئيس هيئة حقوق الإنسان د. عواد العواد، ألقت نيابة عنه عضو مجلس الهيئة، ضحى آل إبراهيم، قائلة: "تتجدد اليوم الثامن من مارس الذكرى السنوية لليوم العالمي للمرأة، الذي يحتفي العالم خلاله بهذا العام بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات بجميع أنحاء العالم بالتعافي من جائحة كورونا، تماشيا مع أولويات مشاركة المرأة الفعالة في الحياة العامة والقضاء على العنف والتمييز ضدها وتحقيق المساواة والتمكين وغيرها من الأولويات، وتزامنا مع هذا اليوم التاريخي حرصت الهيئة على إقامة هذه الندوة التي سوف يتم خلالها إيضاح التقدم المحرز للمرأة، والمشاركة الفعالة للمرأة في صنع القرار وتطوير منظومة التشريعات المتخصصة وتأثيرها عليها.

وأضافت "حظيت المرأة السعودية بنصيب وافر من حزمة الاصلاحات التي نفذتها المملكة في مجال حقوق الانسان وشهدت نقلات نوعية في كافة المجالات التي لم تكن تتحقق لولا توفيق الله، ثم الإرادة السياسية لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشرفين وولي عهده الأمين حفظهما الله-.