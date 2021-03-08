شكرا لقرائتكم خبر عن «الحوار الوطني» يطلق المرحلة الأولى من «نسيج» بنجران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - برعاية ودعم أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أطلق فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران اليوم المرحلة الأولى من برنامج نسيج للحوار المجتمعي، والذي يسعى من خلاله المركز إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والتنوع والتلاحم الوطني، بما يسهم في حماية النسيج المجتمعي.

ويستهدف البرنامج في المرحلة الأولى أكثر من 7000 طالب وطالبة، خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، بالتعاون مع شركاء فاعلين، مثل تعليم نجران، وتعليم محافظة شرورة، وجامعة نجران، والكلية التقنية للبنين، والكلية التقنية للبنات، والمعهد الصناعي الثانوي، ويشارك في تنفيذ البرنامج 29 خبيراً من المدربين والمدربات المعتمدين لدى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الجهات المشاركة.

وأوضح مدير فرع مركز الحوار الوطني بمنطقة نجران راشد بن محمد آل منجم: «أن برنامج نسيج من البرامج الوطنية الواعدة التي تسهم في تعزيز التلاحم الوطني وتهيئة الشباب والفتيات على الإسهام في بناء مجتمع حيوي يعتمد على الحوار والاعتدال، حيث يهدف البرنامج لتعزيز قيم الحوار والتلاحم والتعايش المجتمعي، ونشر ثقافة التسامح وتقوية الحصانة الذاتية لدى المجتمع ضد كل ما يهدد النسيج المجتمعي».

ورفع شكره وتقديره لأمير نجران على دعمه ورعايته الكريمة للبرنامج، كما وجّه الشكر للجهات المشاركة.