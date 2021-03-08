شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ينقل تحيات خادم الحرمين وولي العهد لأمير قطر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم (الاثنين)، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وذلك خلال زيارته للعاصمة القطرية الدوحة.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لأمير دولة قطر.

وكان وزير الخارجية قد عقد اليوم مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، جلسة مباحثات رسمية.وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، ورفض كل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.

حضر جلسة المباحثات، القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.