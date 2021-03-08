السعودية | وزير الخارجية السعودي يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية

شكرا لقرائتكم وزير الخارجية السعودي يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة اليوم الاثنين، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، في إطار زيارة رسمية.

ونقل وزير الخارجية خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأمير دولة قطر، الذي حمله نقل تحياته وتقديره لهما، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

2 صور أمير قطر يستقبل الأمير فيصل بن فرحان أمير قطر يستقبل الأمير فيصل بن فرحان أمير قطر يستقبل الأمير فيصل بن فرحان

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد الأمير فيصل بن فرحان اليوم، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، جلسة مباحثات رسمية.

وزير خارجية قطر يستقبل الأمير فيصل بن فرحان

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وأهمية تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، ورفض كل ما يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مستجداتها.

وحضر جلسة المباحثات، القائم بأعمال سفارة المملكة في دولة قطر علي بن سعد القحطاني، ومدير عام مكتب وزير الخارجية الأستاذ عبد الرحمن بن أركان الداود.

2 صور وزير خارجية قطر يستقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية قطر يستقبل الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية قطر يستقبل الأمير فيصل بن فرحان

وكان الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله قد وصل اليوم الاثنين إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية.

من استقبال الأمير فيصل بن فرحان في الدوحة

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان في استقبال الوزير والوفد المرافق له بمطار الدوحة الدولي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والقائم بأعمال سفارة المملكة لدى دولة قطر علي بن سعد القحطاني، وعدد من منسوبي السفارة.

من استقبال الأمير فيصل بن فرحان في الدوحة

وتأتي هذه الزيارة بعد المصالحة الخليجية مع قطر في قمة العلا. وقد تبعها عدة اتصالات بين الأطراف كافة.

وفي سياق آخر، أعربت قطر اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف ميناء رأس تنورة ومرافق شركة أرامكو بالظهران، واعتبرت استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عملا تخريبيا ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.

وفي 26 فبراير الماضي، هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في برقيةٍ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة نجاح العملية الجراحية، التي أجراها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي.

كذلك تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً في 28 فبراير من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.