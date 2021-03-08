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بالفيديو.. «الزعاق»: ‏هذا الأسبوع آخر أسابيع العقارب

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، أن ‏هذا الأسبوع آخر أسابيع العقارب، ومنذ منتصف الأسبوع القادم أول موسم "الحميمين"، فيما آخر العقارب هو عقرب الدسم والعرب يسمونه "سعد السعود" .

وأوضح الدكتور خالد الزعاق، أن منتصف الأسبوع القادم أول الحميمين، وهو موسم أمطار السماك (الصيف) والذي تعمل على انبات الربيع الصيفي، مضيفًا: أهالينا رحمهم الله يقولون "يا الله بصيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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