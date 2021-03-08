شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: هذا الأسبوع آخر أسابيع العقارب والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، أن هذا الأسبوع آخر أسابيع العقارب، ومنذ منتصف الأسبوع القادم أول موسم "الحميمين"، فيما آخر العقارب هو عقرب الدسم والعرب يسمونه "سعد السعود" .
وأوضح الدكتور خالد الزعاق، أن منتصف الأسبوع القادم أول الحميمين، وهو موسم أمطار السماك (الصيف) والذي تعمل على انبات الربيع الصيفي، مضيفًا: أهالينا رحمهم الله يقولون "يا الله بصيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية".