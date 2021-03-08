شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الزعاق»: ‏هذا الأسبوع آخر أسابيع العقارب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، أن ‏هذا الأسبوع آخر أسابيع العقارب، ومنذ منتصف الأسبوع القادم أول موسم "الحميمين"، فيما آخر العقارب هو عقرب الدسم والعرب يسمونه "سعد السعود" .

وأوضح الدكتور خالد الزعاق، أن منتصف الأسبوع القادم أول الحميمين، وهو موسم أمطار السماك (الصيف) والذي تعمل على انبات الربيع الصيفي، مضيفًا: أهالينا رحمهم الله يقولون "يا الله بصيفية نرعى بها حولية ولا وسمية نرعى بها شتوية".