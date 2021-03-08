شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «المنيع»‏ يوضح حكم من أقسم على زوجته بألا يعيدها حتى إذا رجع المطر إلى السماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع، حكم من أقسم على زوجته بألا يعيدها حتى إذا رجع المطر إلى السماء ثم قام بردها.

وقال الشيخ عبدالله المنيع، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أنه لعله يقصد بلا أرجعها بألا يعيد الزواج منها مرة ثانية فإذا أراد أن يرجعها بزواج جديد فله ذلك ويمين له كفارة به إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؛ فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام.

وفي السياق نفسه، أشار "المنيع" إلى أنه له الحق أن يرجعها إذا لم تكن خرجت من عدتها وإذا لم يكن طلاقه منها طلاق بينونة كبرى.