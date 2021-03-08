شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء حارة نهارًا بدءً من يوم غد في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، ارتفاع في درجة الحرارة يتراوح من"4" ل"7"°C من يوم غد "الثلاثاء"، عما هي عليه حالياً على معظم مناطق المملكة.

وأضاف أن الأجواء ستكون يوم غد حار نهاراً ومن لطيف إلى بارد ليلاً حتى الجمعة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، أما مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان فيكون الجو حار نهارًا إلى معتدل ليلاً

وتوقع أن يطرأ انخفاض في الحرارة من"6" ل "9"°C على الشمالية والوسطى والشرقية مع بقاء الحرارة كما هي على مكة والمدينة وجازان مع رياح مثيرة للأتربة والغبار واحتمال تشكل عاصفة ترابية، وقد يسبق ذلك أمطار معظمها خفيفة على أجزاء محدودة من مناطق القصيم وشرقها تمتد إلى المنطقة الشرقية وعسير.