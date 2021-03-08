شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أخصائية طوارئ تكشف قصة مؤثرة لها أثناء نقل مصابي كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت أخصائية طب الطوارئ الدكتورة إيمان عبدالعظيم، عن موقفاً مؤثراً لن تنساه خلال مشاركتها في علاج ونقل مصابي كورونا، فيما أكدت على فخرها الشديد من ردود الأفعال على مشاركتها في نقل المرضى وقيادة سيارة الإسعاف بنفسها، خاصة بعد انتشار فيديو لها.

وقالت أخصائية الطوارئ في لقائها ببرنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن أكثر المواقف التي لن تنساها، حينما كلفت بنقل مريض من مستشفى لآخر، وجهزت سيارة الإسعاف ووضعتها بجوار قسم الإنعاش ونزلت لإحضار المريض.

وأشارت إلى أنها بعد نزولها من السيارة سمعت صوت إنذار عن وجود حالة تحتاج لإنعاش قلب رئوي، وعرفت أنها للمريض المكلفة بنقله والذي فارق الحياة بعدما فشلوا في إنقاذه، لافتة إلى أنها تأثرت برؤية إنسان فارق الحياة كانت مكلفة بنقله لمكان آخر من أجل إنقاذ حياته.