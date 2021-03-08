شكرا لمتابعة خبر عن نزاهة: رصد وضبط مستغلي النفوذ الوظيفي للمساس بحقوق المرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد " نزاهة "، على استمرارها في رصد وضبط كل من يستغل نفوذه الوظيفي في المساس بحقوق المرأة التي كفلها النظام.

وجاء ذلك ذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يواكب 8 مارس من كل عام.

وذكرت نزاهة أن القيادة الرشيدة تبذل الجهود لتمكين المرأة السعودية في مختلف المجالات لتحقيق رؤية المملكة ۲۰۳۰، وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة نشيد بجهود المرأة السعودية في جميع المجالات ومنها حماية النزاهة وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، من خلال وجودها ضمن الكفاءات، بالإضافة إلى إسهاماتها في تقديم البلاغات.

وأشارت إلى استمرارها في رصد وضبط كل من يستغل نفوذه الوظيفي، في المساس بحقوق المرأة التي كفلها النظام.