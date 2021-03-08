شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم: منظومتنا التعليمية قصة نجاح ونتطلع لمواصلة العطاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشاد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، بما حققته الوزارة خلال عام التعليم عن بعد من إنجازات عبر منصات الرسمية.

وأكد الوزير أن منظومة التعليم في المملكة أثبتت بلغة الأرقام؛ أن تحويل التحديات إلى قصة نجاح ليس مستحيلاً بدعم قيادة ملهمة لأبنائها.

وثمن تفاني منسوبي التعليم في أداء رسالتهم في مرحلة استثنائية، مبدياً تطلعه إلى مواصلة العطاء لجيل المستقبل بهمة عالية، ورؤية لا حدود لطموحها.