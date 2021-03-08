بالصور.. شؤون الحرمين تقوم بأعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بأعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود، وفق أساليب حديثة ومتطورة.

وأوضحت شؤون الحرمين- عبر موقعها الإلكتروني- أنه قام على تنفيذ أعمال الصيانة فريق مؤهل من وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، ووكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام؛ حيث تم عمل صيانة للحجر الأسود، مع تحري الفريق الفني لأعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وأشارت إلى أنه تم استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، نظرًا لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.

اقرأ أيضا:

بالصور.. تعقيم وتطييب حجر إسماعيل والحجر الأسود 10 مرات يوميًّا