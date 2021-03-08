الحربي: رياح مغبَّرة على عدة مناطق يومي الخميس والجمعة

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، هبوب رياح مغبَّرة على بعض مناطق المملكة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وأشار الحربي- عبر تويتر- إلى تقدم منخفض سطحي ونشوء فوارق ضغط، تتسبب في هبوب رياح مغبرة على مناطق واسعة من الشمالية والجوف والشمالية الشرقية والوسطى والشرقية، واحتمالية شبه انعدام في الرؤية الأفقية على هذه المناطق، تكون أشد كلما اتجهنا شمالًا خاصةً في يوم الجمعة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم الاثنين، طقس مستقر بوجه عام على معظم مناطق المملكة.

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