السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة



جدة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه اليوم، مدير مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة العميد فهد بن حماد الحماد بمناسبة تعيينه, يرافقه مدير مكافحة المخدرات بمحافظة جدة العقيد يوسف الثمالي .

واطلع سمو الأمير مشعل بن ماجد على عرض لجهود مكافحة المخدرات بمحافظة جدة خلال الفترة الماضية.

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13:45ت م

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