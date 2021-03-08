السعودية اليوم / مدير إدارة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي: المرأة السعودية حققت قفزات في التنمية الوطنية



جدة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

أكدت مدير إدارة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي مها مصطفى عقيل، أن مناسبة اليوم العالمي للمرأة يعد احتفاءً بإنجازاتها ومكانتها في المجتمع والدور الذي تقوم به داخل أسرتها وفي العمل وتسعد المرأة بهذا التقدير والاحتفاء.

وقالت عقيل :" إننا في المملكة نفخر ونعتز بما نحظى به من دعم ورعاية وتمكين من حكومتنا الرشيدة - أيدها الله -، فمنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 حققت المرأة

// انتهى //

13:44ت م

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جدة 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسأكدت مدير إدارة الشؤون الاجتماعية والأسرة بمنظمة التعاون الإسلامي مها مصطفى عقيل، أن مناسبة اليوم العالمي للمرأة يعد احتفاءً بإنجازاتها ومكانتها في المجتمع والدور الذي تقوم به داخل أسرتها وفي العمل وتسعد المرأة بهذا التقدير والاحتفاء.وقالت عقيل :" إننا في المملكة نفخر ونعتز بما نحظى به من دعم ورعاية وتمكين من حكومتنا الرشيدة - أيدها الله -، فمنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 حققت المرأة السعودية قفزات نحو تحقيق المساواة وتقلد المناصب القيادية, كما حققت تقدماً ملحوظاً في كافة المجالات محلياً ودولياً ".// انتهى //13:44ت م0093

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.