السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ 8026 جولة رقابية وتغلق 103 منشآت تجارية



الدمام 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 8026 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، للتأكد من تقيد المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، نتج عنها إغلاق 103 منشآت تجارية ، ورصد 183 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بفيروس

واستقبلت الأمانة خلال العشرة أيام الماضية عبر مركز البلاغات 1998 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتطبيق توكلنا، ومخالفات الاشتراطات البلدية والصحية.

// انتهى //

13:42ت م

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الدمام 24 رجب 1442 هـ الموافق 08 مارس 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 8026 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، للتأكد من تقيد المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، نتج عنها إغلاق 103 منشآت تجارية ، ورصد 183 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا ، وبهذا يكون انخفاضاً في مؤشر الإغلاقات بنسبة 21% مقارنة بالأسبوع الماضي، وكذلك انخفاضاً في المخالفات بنسبة 28%.واستقبلت الأمانة خلال العشرة أيام الماضية عبر مركز البلاغات 1998 بلاغا عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وتطبيق توكلنا، ومخالفات الاشتراطات البلدية والصحية.// انتهى //13:42ت م0092

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